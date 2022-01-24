Спасатели призывают жителей Кабардино-Балкарии не выходить на лёд замерзших водоемов

Удивительные зимние пейзажи так и манят на прогулку. Многих влечет замерзшая гладь озер. Но лучше наблюдать эту красоту со стороны, не испытывая лед на прочность. Ведь казавшаяся такой нерушимой поверхность может вмиг разъехаться прямо под ногами, и тогда беды не миновать. На озерах Нальчика толщина льда – максимум полтора сантиметра, говорят спасатели. Потому так важно предупредить отдыхающих о том, что прогулки по замерзшей поверхности водоемов строго запрещены. С горожанами и приезжими не только проводят профилактические беседы – раздают буклеты, где правила представлены, коротко, емко и наглядно. Самый опасный лед – покрытый снегом, говорят специалисты. В первую очередь потому, что он маскирует подтаявшие места. Прочность поверхностности можно определить визуально: слой голубого или зеленого цвета более прочный, чем серый или с желтоватым оттенком. Но лучше не экспериментировать, иначе можно оказаться в воде, а в холода это чревато минимум шоком для организма. Те, кто оказался рядом, тоже должны знать, как действовать. За последние пять лет чрезвычайных ситуаций на льду водоемов в Кабардино-Балкарии не зафиксировано, свидетельствует статистика спасателей. Такие просветительские беседы нужны, чтобы тенденция сохранилась.