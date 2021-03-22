Спасатели нашли тело туриста из Таганрога





Спасатели нашли сегодня на Эльбрусе тело туриста из Таганрога. По данным республиканского управления МЧС, в воскресенье вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что пропал один из участников туристической группы. На поиски 38-летнего мужчины в тот же день отправились пять сотрудников чрезвычайного ведомства. Но найти человека так и не удалось. Сегодня утром операцию возобновили. Спасатели начали с высоты «3500» на северо-западном и северо-восточном склонах. Около часа дня тело туриста удалось обнаружить в расщелине на глубине 20 метров. Его спустили с горы, чтобы передать правоохранителям для дальнейших следственных действий.