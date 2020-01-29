Спасатели нашли тело альпиниста из Польши, который пропал накануне при восхождении на Эльбрус.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС по КБР.
Информация об исчезновении 49-летнего мужчины поступила накануне в восемь вечера, когда уже стемнело. О случившемся сообщили другие альпинисты из Польши, которые из-за плохой погоды прервали восхождение на высоте пять тысяч метров и спустились на поляну Азау. Сегодня утром на поиски отправились 10 спасателей. Как отмечают в чрезвычайном ведомстве, польские спортсмены свой маршрут не регистрировали.

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