Спасатели нашли тело альпиниста из Польши, который пропал накануне при восхождении на Эльбрус.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС по КБР.

Информация об исчезновении 49-летнего мужчины поступила накануне в восемь вечера, когда уже стемнело. О случившемся сообщили другие альпинисты из Польши, которые из-за плохой погоды прервали восхождение на высоте пять тысяч метров и спустились на поляну Азау. Сегодня утром на поиски отправились 10 спасателей. Как отмечают в чрезвычайном ведомстве, польские спортсмены свой маршрут не регистрировали.