Спасатели напоминают: будьте осторожны с газовыми приборами! — 2019.11.13





По статистике, осенью и зимой растет число случаев отравления угарным газом. В ноябре было уже два – в Хушто-Сырте и Каменке. Пострадали мать с двумя дочерями. 16-летняя девушка погибла…

Большинство ЧП, как правило, происходит ночью, когда люди спят. Как отмечают в чрезвычайном ведомстве, чаще всего причиной становится грубое нарушения правил пользования газом в быту, вмешательство в конструкцию внутридомовых систем, отсутствие вентиляции, использование плит для обогрева помещений.

В МЧС призывают не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Устанавливать такое оборудование должен только специалист. Запрещено закрывать дымоходы и вентиляционные отверстия «из эстетических соображений»: это опасно для жизни. Если вы почувствовали характерный запах, нужно незамедлительно перекрыть вентили, распахнуть окна и двери и вызвать сотрудников аварийной службы.