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Спасатели МЧС России проводят учебно-тренировочные занятия на Голубом озере

Спасатели МЧС России проводят учебно-тренировочные занятия на Голубом озере

01.04.2022 | 15:01
Спасатели МЧС России проводят учебно-тренировочные занятия по глубоководному погружению на нижнем голубом озере в Кабардино-Балкарии. В течении 10 дней водолазы отряда «Центроспас» МЧС России осуществляют погружения на средние и большие глубины. В практических мероприятиях принимают участие водолазы-спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Отрабатываются методы плавучести, различные способы поиска условно пострадавших. «Голубое озеро» признано вторым по глубине карстовым озером в мире. Максимальная глубина озера составляет 279 метров. Озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C, расположено оно на высоте 809 м. над уровнем моря. Оно питается подземными минеральными водами. Озеро - это гигантский колодец с неизменно низкой температурой на всех глубинах.
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