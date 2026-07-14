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Спасатели МЧС Кабардино-Балкарии покорили Пик Ленина в Киргизии

Спасатели МЧС Кабардино-Балкарии покорили Пик Ленина в Киргизии

14.07.2026 | 14:05
Участие в двухнедельном учебно-тренировочном сборе по альпинистской подготовке в Киргизской Республике принимали 10 спасателей МЧС России. В составе группы были наши ребята - спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России Алибек Газаев и Исмаил Жеттеев. Они совершили успешное восхождение на Пик Ленина – горную вершину Чон-Алайского хребта на границе Кыргызстана и Таджикистана, – покорив 7134 метра высоты над уровнем моря. Результат стал наглядной демонстрацией профессионализма и готовности к реагированию российских спасателей в условиях высокогорья.   https://t.me/vestikbr  
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