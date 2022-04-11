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Спасатели МЧС и Курорта «Эльбрус» объединят усилия по обеспечению безопасности восхождений

Спасатели МЧС и Курорта «Эльбрус» объединят усилия по обеспечению безопасности восхождений

11.04.2022 | 22:39
Спасатели МЧС и Курорта «Эльбрус» объединят усилия по обеспечению безопасности восхождений. Об этом было заявлено на встрече в Москве представителей «Кавказ.РФ» и руководителем чрезвычайного главка России Александром Чуприяном. Как сообщается на сайте компании, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, рассмотрели возможности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на горе Эльбрус. Обсудили также дальнейшее сотрудничество при реализации проектов. Напомним, до 2024-го года на курорте запланировано строительство 30-ти с лишним объектов горнолыжной и обеспечивающей инфраструктуры. Горнолыжный сезон в Приэльбрусье еще продолжается. Одновременно идет подготовка к летнему периоду восхождений и трекинга. Традиционно он длится с мая по октябрь.
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