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Спасатели МЧС эвакуировали 46‑летнего альпиниста из ущелья Адыл‑Су

Спасатели МЧС эвакуировали 46‑летнего альпиниста из ущелья Адыл‑Су

11.07.2026 | 11:30
Спасатели МЧС России эвакуировали 46-летнего альпиниста из г. Ставрополь, из ущелья Адыл-Су в альплагерь «Джан-Туган» В медицинской помощи не нуждается. На 12.07.2026 года планируется привлечение борта МИ-8 МЧС России для эвакуации тела погибшего 45-летнего альпиниста из г. Москва. Непогода и сложный маршрут в условиях камнепада и крутизны склонов не позволяют спасателям МЧС России эвакуировать тело альпиниста в пешем порядке. На поисково-спасательные работы привлекались 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО и спасатели из центра "Лидер" МЧС России.   https://t.me/vestikbr
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