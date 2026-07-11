Спасатели МЧС эвакуировали 46‑летнего альпиниста из ущелья Адыл‑Су

Спасатели МЧС России эвакуировали 46-летнего альпиниста из г. Ставрополь, из ущелья Адыл-Су в альплагерь «Джан-Туган» В медицинской помощи не нуждается. На 12.07.2026 года планируется привлечение борта МИ-8 МЧС России для эвакуации тела погибшего 45-летнего альпиниста из г. Москва.
Непогода и сложный маршрут в условиях камнепада и крутизны склонов не позволяют спасателям МЧС России эвакуировать тело альпиниста в пешем порядке. На поисково-спасательные работы привлекались 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО и спасатели из центра "Лидер" МЧС России.
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