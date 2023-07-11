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Спасатели КБР выдвинулись на помощь альпинистам из Белорусии на Эльбрус

Спасатели КБР выдвинулись на помощь альпинистам из Белорусии на Эльбрус

11.07.2023 | 22:11
В 20:25 11.07.2023 поступило сообщение о том, что не зарегистрированная иностранная туристическая группа из Республики Беларусь в составе 5 человек, при спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров попросила о помощи. Двум участникам группы стало плохо. По состоянию на 20:45 туристическая группа продолжает спуск с горы. Имеется связь с группой. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России составе 8 человек 2 ед. вышли на встречу группе. Ориентировочное время прибытия спасателей через 1,5-2 часа. Информация уточняется.
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