Спасатели КБР обнаружили тело мужчины, упавшего в канал возле Атажукино

Сегодня спасатели нашли тело мужчины, который два дня назад упал в канал недалеко от села Атажукино. На месте происшествия работали сотрудники нальчикского подразделения Эльбрусского поискового отряда.
По словам специалистов, работа осложнялась тем, что водоем основательно промерз. Спасатели разбивали лед, чтобы отыскать тело, а сам канал на время осушили. В операции участвовали девять человек, в том числе водолазы. Были задействованы две единицы техники.
Поисковые работы продолжались двое суток. Сегодня в 10:20 спасатели обнаружили тело мужчины 1972 года рождения без признаков жизни.
Тело мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов.
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