Спасатели КБР ищут пропавшего возле реки местного жителя

В столице республики ищут местного жителя 88-го года рождения. Об этом сегодня утром сообщили в региональном главке МЧС. Поисково-спасательные работы ведут вдоль прибрежной линии реки Нальчик в микрорайоне Александровка и Нартане.
Полицейские и спасатели узнали о происшествии сегодня утром. Осмотрели территорию поблизости и отправились к реке Нальчик. Поиски идут возле поймы в микрорайоне «Александровка» и в Нартане.
Специалисты уже обследовали больше 15 км. В работах участвуют сотрудники Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и Эльбрусского спасотряда МЧС, а также полицейские. Специалисты на лодках с баграми тщательно осматривают наносы и коряги, участки под опорами моста.
В поисках также задействованы родственники пропавшего мужчины и местные жители. Результатов пока нет.
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