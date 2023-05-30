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Спасатели КБР ищут пропавшего возле реки местного жителя

Спасатели КБР ищут пропавшего возле реки местного жителя

30.05.2023 | 10:44
В столице республики ищут местного жителя 88-го года рождения. Об этом сегодня утром сообщили в региональном главке МЧС. Поисково-спасательные работы ведут вдоль прибрежной линии реки Нальчик в микрорайоне Александровка и Нартане. Полицейские и спасатели узнали о происшествии сегодня утром. Осмотрели территорию поблизости и отправились к реке Нальчик. Поиски идут возле поймы в микрорайоне «Александровка» и в Нартане. Специалисты уже обследовали больше 15 км. В работах участвуют сотрудники Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и Эльбрусского спасотряда МЧС, а также полицейские. Специалисты на лодках с баграми тщательно осматривают наносы и коряги, участки под опорами моста. В поисках также задействованы родственники пропавшего мужчины и местные жители. Результатов пока нет.   https://t.me/vestikbr
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