Спасатели Кабардино-Балкарии совершили самое глубоководное погружение

Рекорд России по самому высокогорному погружению установили спасатели Кабардино-Балкарии и приурочили к 30-летию МЧС России. Сотрудники подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России опустились в озеро на высоте 3 600 метров над уровнем море. Оно расположено в верховьях Хазнидонского ущелья Кабардино-Балкарии. У водоема каменистое дно, а температура воды едва доходит до 4 градусов тепла. Но это не помешало Геннадию Афаунову, Мазану Киштыкову и Тагиру Мехдиеву погрузиться на глубину 12 метров. Там водолазы развернули флаги 30-летия МЧС и спасательного отряда. Уникальное погружение заявили в книгу рекордов России, как самое высокогорное, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства республики.