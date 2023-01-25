Спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали пострадавшую в горах туристку

Семь человек приняли участие в спасении туристки в горах Кабардино-Балкарии. Сообщение о том, что в Эльбрусском районе недалеко от водопада “Девичьи косы” отдыхающая упала и повредила руку, поступило спасателям накануне вечером.
На место сразу же отправились сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС России. Пострадавшую обнаружили на высоте 2900 метров.
Это была 46-летняя жительница Ростова-на-Дону. Ей оказали первую помощь и транспортировали вниз. Спасатели использовали две единицы техники.
Тем же вечером поисковые работы были завершены. Отдыхающую с травмой руки передали врачам скорой.
https://t.me/vestikbr