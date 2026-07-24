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Спасатели и пожарные МЧС получат статус ветерана боевых действий

Спасатели и пожарные МЧС получат статус ветерана боевых действий

24.07.2026 | 13:00
Сотрудники МЧС, участвовавшие в разминировании и тушении пожаров на Украине, в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума. Авторы инициативы подчеркивают, это решение восстанавливает справедливость. Ранее специалисты, рисковавшие жизнями при разминировании, не имели доступа к льготам, доступным другим участникам СВО. Если сотрудник МЧС получил ранение и это привело к инвалидности, ему присваивают статус инвалида боевых действий. Это дает право на ежемесячные выплаты, компенсацию 50% расходов на оплату жилья, бесплатное медицинское обслуживание и надбавки к пенсии для инвалидов. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Отмечено, что Госдума также одобрила дополнительный пакет законов о поддержке участников СВО. Им продлят бесплатное пользование землей и расширят возможности по списанию просроченных кредитов. А близкие родственники инвалидов смогут уходить в отпуск вместе с ними.   https://t.me/vestikbr
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