Спасатели эвакуировали туриста в горах Кабардино-Балкарии

С привлечением коммерческого вертолета фирмы «Хэлиэкшэн» спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с горы «Архимед» на высоте 3700 метров и доставили в РКБ г. Нальчик. Спасатели передали туриста из Краснодарского края 1983г.р. медицинским работникам, угрозы для жизни нет. На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 3 человек и 1 единицы техники, а также коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшен». Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! МЧС рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах.