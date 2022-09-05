Спасатели эвакуировали альпиниста с ущелья Адыр-су

Жизнь альпиниста вне опасности. Операция по спасению мужчины, пострадавшего на высоте 3800 метров, завершилась благополучно, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Информация о ЧП на пульт управления поступила накануне днем. В ущелье Адыр-Су на горе Тютю-Баши альпинист из Перми 1969 г.р. упал со скальной тропы и повредил ногу. На помощь ему выдвинулась группа из 15 человек.
Спасатели в условиях высокогорья, с наступлением темного времени суток проводили спасательные работы по эвакуации альпиниста вниз. По состоянию на 2 часа 15 минут поисково-спасательные работы завершены. Благодаря оперативным и слаженным действиям Эльбрусских спасателей, мужчине своевременно оказана специализированная помощь.
Спасение альпиниста заняло больше 12 часов. “Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей!” - напоминают сотрудники МЧС и рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.
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