Спасатели чрезвычайного ведомства за сутки в Приэльбрусье помогли четырем альпинистам. — 2019.08.13

Об этом сообщили в главке республиканского МЧС.

Накануне в 10 вечера поступило сообщение, что на высоте 4200 метров, турист из Австралии 68-го года рождения попросил о помощи. С признаками горной болезни его эвакуировали сотрудники высокогорного спасотряда, после чего передали врачам скорой помощи. Сегодня же на Эльбрусе проходит три спасательные операции МЧС с привлечением вертолета.

В республиканском управлении МЧС России отмечают, что увеличение количества несчастных случаев на Эльбрусе связано с пиком сезона восхождений у альпинистов. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам быть осторожными при прохождении маршрутов.