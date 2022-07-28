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“Спартак” проведет в КБР серию тренировок для работников предприятий и их семей

“Спартак” проведет в КБР серию тренировок для работников предприятий и их семей

28.07.2022 | 17:43
“Мы за спорт!” - так называется проект, который в Кабардино-Балкарии намерено реализовать российское физкультурно-спортивное общество “Спартак”. Приступят уже первого августа. Это будет серия тренировок по бегу, ходьбе, плаванию и велоспорту. Также в программе – физкультурные конкурсы и массовые акции с вручением призов. Участвовать пригласят взрослых людей – работников предприятий и организаций, а также членов их семей. Предполагается, что задания не займут много времени и не затронут производственный процесс. Все подробности можно узнать на сайте проекта “Мы за спорт!”. Рассчитан он на период до конца октября.   https://t.me/vestikbr
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