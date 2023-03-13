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“Спартак Нальчик” встретился с “Легионом” из Махачкалы

“Спартак Нальчик” встретился с “Легионом” из Махачкалы

13.03.2023 | 09:44
К этой игре красно-белые подошли с активом в 26 очков, занимая в турнирной таблице 7-ю строчку. Футболисты из Дагестана обосновались на 11-ой позиции. Два давних бескомпромиссных соперника на этот раз сыграли вничью. Однако, даже несмотря на отсутствие голов, матч назвать скучным не получится. Команды выдали довольно зрелищную игру. В итоге команда Хасанби Биджиева сохраняет за собой 7-ю строку в турнирной таблице, имея 27 очков. В следующем туре “Спартак-Нальчик” проведёт игру на выезде. 18 марта красно-белые выйдут на поле в Новороссийске против лидера группы - местного “Черноморца”.   https://t.me/vestikbr
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