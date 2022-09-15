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“Спартак-Нальчик” уступил клубу “Ставропольагросоюз” в Кубке России по футболу

“Спартак-Нальчик” уступил клубу “Ставропольагросоюз” в Кубке России по футболу

15.09.2022 | 22:37
Досадное поражение и разочарование болельщиков… Нальчикский “Спартак” сегодня проиграл клубу “СтавропольАгросоюз” и выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок России. В первом тайме футболисты присматривались друг к другу. Гости не раз пытались провести разведку боем у ворот голкипера “красно-белых”, но счет так и остался нулевым. Во второй половине игры обе команды забили по мячу. Решающими стали послематчевые пенальти. “СтавропольАгросоюзу” повезло больше. По серии одиннадцатиметровых он победил “Спартак-Нальчик” со счетом 11:10 и пробился в следующий этап кубкового турнира.
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