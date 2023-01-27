“Спартак-Нальчик” уступил “Динамо” из Махачкалы со счетом 4:0

Победа ускользнула от “Спартака”… Сегодня нальчане провели в Ессентуках контрольный матч с махачкалинским “Динамо”. Счет – 0:4 в пользу соперников… Игра состоялась в рамках подготовки команд к продолжению чемпионата страны во втором дивизионе Футбольной Национальной лиги. Первые встречи наметили на начало марта.
А до этого наши футболисты продолжат тренироваться на своем поле, периодически выезжая на встречи с коллегами, но не дальше Кавказских Минеральных Вод... В финале первого сбора из трех намеченных, спартаковцы провели спарринг со своими дублерами. Здесь победа со счетом 4:2 досталась основному составу.
По словам Хасанби Биджиева, предварительно уже договорились провести контрольные матчи с волгоградским “Ротором”, ростовским СКА и командой “Кубань-Холдинг”.
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