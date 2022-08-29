“Спартак-Нальчик” сыграл вничью с “Дружбой” из Майкопа

Дружеской ничьей на выходных завершился матч между клубами “Спартак-Нальчик” и “Дружба” из Майкопа. Игра состоялась на республиканском стадионе.
Предыдущая встреча команд из Кабардино-Балкарии и Адыгеи закончилась проигрышем красно-белых – 1:0. Теперь же нальчане были полны решимости победить.
Натиск на ворота гостей шел постоянно. И уже на 12-ой минуте Анзор Хутов забил первый гол в ворота “Дружбы”. Но всего через двадцать минут Владислав Васильев из Майкопа сравнял счет.1:1. Остальные попытки обеих команд изменить цифры на табло ни к чему не привели.
В итоге у “Спартака” одно очко в активе и восьмое место в турнирной таблице. Следующую игру они проведут 30 августа на своем поле с командой “Машук” из Минеральных Вод.
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