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«Спартак-Нальчик» с 30 очками расположился на восьмой строке турнирной таблицы

«Спартак-Нальчик» с 30 очками расположился на восьмой строке турнирной таблицы

10.04.2023 | 17:05
Туром ранее «Спартак-Нальчик» обошел ростовский СКА, правда, до этого не выигрывал пять матчей подряд. Настрой на встречу с «Чайкой» из Песчанокопского был победным. Хозяева активно начали игру и уже на третьей минуте попали в перекладину. «Чайка» ответила выходом один на один с вратарем «красно-белых». А спустя еще три минуты нальчане отпраздновали успех: полузащитнику Севаде Торосяну удался прицельный удар из-за штрафной. Однако на 18-й минуте гости восстановили равновесие 1:1. В первом тайме было еще несколько голевых моментов у обеих команд, но все без результата. Вторая половина игры получилась менее яркой, однако болельщики находились в напряжении вплоть до финального свистка. На 60-й минуте главный тренер «Чайки» Игорь Семшов произвел замены, и через несколько мгновений мяч вновь оказался в воротах нальчан. 1:2 в пользу гостей – с таким счетом закончилась встреча. Сейчас «Спартак» с 30 очками расположился на восьмой строке турнирной таблицы. Следующую игру команда из Нальчика проведет в Ессентуках: в предстоящую пятницу встретится там с местным клубом. Соперник «красно-белых» – аутсайдер группы.   https://t.me/vestikbr
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