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“Спартак-Нальчик” обыграл на своем поле “Машук-КМВ” из Пятигорска

“Спартак-Нальчик” обыграл на своем поле “Машук-КМВ” из Пятигорска

31.08.2022 | 22:01
Принципиальная победа... Нальчикский “Спартак” встретился на своем поле с командой “Машук-КМВ” из Пятигорска. Игра состоялась в рамках финала Кубка России по футболу и оказалась успешной для “красно-белых”. “Машук” считается командой боевой и неуступчивой. История противостояния клубов насчитывает 20 игр. Спартаковцы выигрывали в восьми встречах, “Машук” первенствовал в пяти. На этот раз в планы вмешалась погода с 30-градусной жарой, но команды приложили все силы, чтобы добиться успеха. В итоге на 33-й минуте нападающий “Спартака” Джамбулат Кумыков забивает “Машуку” гол. Это был единственный мяч в воротах в ходе игры. Пятигорчане попытались сравнять счет, но оборона “Спартака” не позволила сделать это. Таким образом, “красно-белые” продолжат борьбу в финале Кубка России.  
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