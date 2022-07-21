“Спартак-Нальчик” готовится к первенству России по футболу среди команд второй лиги

Подготовке к предстоящему первенству России не мешает даже непогода. По традиции начинают с разминки. Для капитана нальчикского “Спартака” нападающего Ислама Тлупова вот уже почти 10 лет это каждодневная практика – обойти защиту ворот, отвлечь внимание противника, отточить передачу.
В этом сезоне коллектив пополнился тремя хавбеками, двумя голкиперами и защитником. Команду сейчас продолжают комплектовать. Если раньше соперники чаще ожидали от “красно-белых” активного нападения в игре, то теперь, исходя из нынешнего состава, тренерский делает упор на линию обороны.
Футболисты из Кабардино-Балкарии сыграют матчи с 13 соперниками. Будет два круга – всего 26 туров. Формируют команды в группы по территориальному принципу. “Спартак” входит в первую.
Первый тур – уже в ближайшее воскресенье. Нальчане встретятся на своем поле с командой “Машук-КМВ” из Пятигорска.
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