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“Спартак-Нальчик” готовится к первенству России по футболу среди команд второй лиги

“Спартак-Нальчик” готовится к первенству России по футболу среди команд второй лиги

21.07.2022 | 17:08
Подготовке к предстоящему первенству России не мешает даже непогода. По традиции начинают с разминки. Для капитана нальчикского “Спартака” нападающего Ислама Тлупова вот уже почти 10 лет это каждодневная практика – обойти защиту ворот, отвлечь внимание противника, отточить передачу. В этом сезоне коллектив пополнился тремя хавбеками, двумя голкиперами и защитником. Команду сейчас продолжают комплектовать. Если раньше соперники чаще ожидали от “красно-белых” активного нападения в игре, то теперь, исходя из нынешнего состава, тренерский делает упор на линию обороны. Футболисты из Кабардино-Балкарии сыграют матчи с 13 соперниками. Будет два круга – всего 26 туров. Формируют команды в группы по территориальному принципу. “Спартак” входит в первую. Первый тур – уже в ближайшее воскресенье. Нальчане встретятся на своем поле с командой “Машук-КМВ” из Пятигорска. https://t.me/vestikbr
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