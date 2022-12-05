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Союз журналистов КБР подвел итоги конкурса профмастерства памяти Казбека Геккиева и Тамирлана Казиханова

Союз журналистов КБР подвел итоги конкурса профмастерства памяти Казбека Геккиева и Тамирлана Казиханова

05.12.2022 | 16:21
Сегодня Союз журналистов Кабардино-Балкарии подвел итоги конкурса профессионального мастерства памяти Казбека Геккиева и Тамирлана Казиханова. Конкурс объявили в трех номинациях: лучшее интервью, репортаж и очерк. Наша телерадиокомпания учредила специальный приз – за образцовое владение родным языком. Директор филиала ВГТРК Людмила Казанчева вручила награду редактору газеты “Заман” Зульфие Кульчаевой. Как сообщили организаторы, основные цели нового творческого состязания – повысить профессиональное мастерство работников республиканских СМИ и возродить жанр очерка. Конкурс проводят в память о телеведущем ГТРК “Кабардино-Балкария” Казбеке Геккиеве и начальнике пресс-службы Центра “Т” Главного управления МВД России по ЮФО Тамирлане Казиханове, которые трагически погибли в разные годы. Победителей чествовали в торжественной обстановке. Сотрудники Службы информационных программ ТВ ГТРК “Кабардино-Балкария” удостоены сразу трех наград, и все – в номинации “Лучший репортаж”. Второе место получила корреспондент Милана Ташева. Первого места удостоена специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. Гран-при – у спецкора Натальи Булат. Союз журналистов Кабардино-Балкарии планирует, что конкурс профессионального мастерства станет ежегодным.   https://t.me/vestikbr
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