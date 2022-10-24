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Союз журналистов Кабардино-Балкарии объявил конкурс профессионального мастерства

Союз журналистов Кабардино-Балкарии объявил конкурс профессионального мастерства

24.10.2022 | 16:13
Посвятили его памяти телеведущего Казбека Геккиева и начальника пресс-службы окружного Центра по борьбе с терроризмом Тамерлана Казиханова. Оба трагически погибли от рук боевиков. Тамерлан Казиханов ушел из жизни 13 октября 2005 года при нападении на Нальчик. Ведущий новостей нашей телерадиокомпании Казбек Геккиев был застрелен пятого декабря 2012 года... В конкурсе их памяти три номинации – лучшие интервью, репортаж и очерк. В Союзе журналистов готовы рассмотреть материалы, опубликованные в этом году вплоть до 20 октября. Подать заявки в профессиональную организацию репортеров республики следует до 20-го ноября.   https://t.me/vestikbr
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