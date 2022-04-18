Союз женщин Кабардино-Балкарии присоединился к акции "Посылка солдату. Zащитникам с любовью"

Во дворе республиканского военкомата – две машины. Одна привезла гуманитарный груз, другая его заберет. «Посылки солдатам» передает Союз женщин Кабардино-Балкарии. Это федеральная акция, и общественницы из нашей республики тоже в ней участвуют: собрали тонну вещей и продуктов для тех, кто проводит специальную военную операцию. Инициативу активисток решили поддержать в военном комиссариате Кабардино-Балкарии и региональном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В рамках акции Союза женщин России «Посылка солдату. Zащитникам с любовью», которую проводят при поддержке министерства обороны, уже передано примерно 500 тонн предметов первой необходимости, продовольственных и хозяйственных товаров. Инициатива получит дальнейшую поддержку.