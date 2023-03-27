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Союз театральных деятелей республики отметил заслуги мастеров сцены по итогам минувшего года

Союз театральных деятелей республики отметил заслуги мастеров сцены по итогам минувшего года

27.03.2023 | 23:05
Артисты, режиссеры, художники из различных творческих коллективов собрались в Балкарском госдрамтеатре. Как говорят в СТД, не менее важной, чем оценка профессионалов, является и реакция зрителей на то или иное произведения сценического искусства. Ее тоже учитывали. В этом году лучшей театральной работой стал спектакль «Черная бурка» на кабардинском языке в постановке Казбека Джелиева. Лучшим актером 22-го назвали Шахыма Байдаева из Балкарского госдрамтеатра за главную роль в спектакле «Волшебная свирель» Магомеда Атмурзаева. А лучшим режиссером признан Роман Дабагов с его работами «Кровавая свадьба», «Невеста из Имеретии» и «Странная миссис Сэвидж». Награды деятелям театра вручили и в других номинациях.   https://t.me/vestikbr
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