Союз архитекторов КБР отмечает день рождения

Сегодня Союз архитекторов Кабардино-Балкарии отмечает очередной день рождения. Организацию основали 10 января 1947-го года.
Однако история создания профессионального сообщества архитекторов уходит корнями в первую треть прошлого века. В октябре 1933-го в Нальчике провели конференцию по вопросам реконструкции города.
В результате из Москвы в республику направили группу специалистов. Приезжал и прославленный Виктор Веснин, впоследствии – председатель Союза архитекторов СССР. Столичные зодчие спроектировали Дом Советов, вход в городской парк, другие здания и сооружения.
Ну а во второй половине 40-х после победы страны над фашизмом нужно было восстанавливать города и села. Тогда и появилась республиканская профессиональная организация. Сегодня в нее входят больше 30 архитекторов.
Большой вклад в архитектуру и градостроительство республики внесли представители старшего поколения, говорят в союзе. Вместе с тем сейчас здесь занимаются поиском новых имен и делают ставку на молодых специалистов.
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