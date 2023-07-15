Современный молодежный центр появится в Нарткале

Станции юных техников. Сейчас здесь полным ходом идет капитальный ремонт.
Центр разместят на третьем этаже здания. Он займет площадь больше полутысячи квадратных метров. Подрядчики уже демонтировали полы и двери. Сейчас снимают старое покрытие со стен, а также с имеющейся здесь сцены – ее тоже обновят. Электропроводку уже поменяли.
В мэрии Нарткалы уверены, что молодежный центр станет местом, где представители новых поколений смогут всецело реализовать себя. Большое внимание уделят патриотическому воспитанию школьников и студентов.
Здесь они смогут разрабатывать собственные проекты в разных областях, посещать тренинги на развитие творческих способностей и психологические консультации… Завершить все ремонтные работы собираются ближайшей осенью.
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