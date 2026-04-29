«Современные герои - кадры будущего»…Так назвали тематическую сессию КИФ 2026. В ней принимает участие глава КБР Казбек Коков. Повестка включает вопросы трудоустройства и профессиональной переподготовки участников специальной военной операции, в том числе на государственной службе, поддержки предпринимателей из их числа, доступности программ профессиональной адаптации и другое. В республике для оказания адресной помощи героям создана система межведомственного взаимодействия. Работает 65 мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе 27 региональных и 11 муниципальных. Сюда входит организация медицинской помощи, в том числе специализированной, обеспечение лекарственными препаратами. Широко используются возможности курортно-бальнеологического комплекса республики.