Современная система освещения и тротуары. — 2019.09.26

В Хасанье капитально ремонтируют магистральную улицу.
Работа проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строители сейчас очищают полотно от старого покрытия. Затем предстоит благоустройство самой улицы и близлежащей территории.
Новое асфальтовое покрытие, светодиОдные фонари, бордюры, благоустроенные тротуары с пандусами. Другими словами, улица ТитОва преобразится. Масштабное обновление дорожники планируют завершить к концу этого года.

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— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек Правительствэм и унэм зэ1ущ1э

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.09.26

— КъМ-ны халкъны жумушларын жалчытхан кёп функциялы арасы алчыланы санындады.

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