Современная система освещения и тротуары. — 2019.09.26

В Хасанье капитально ремонтируют магистральную улицу.

Работа проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строители сейчас очищают полотно от старого покрытия. Затем предстоит благоустройство самой улицы и близлежащей территории.

Новое асфальтовое покрытие, светодиОдные фонари, бордюры, благоустроенные тротуары с пандусами. Другими словами, улица ТитОва преобразится. Масштабное обновление дорожники планируют завершить к концу этого года.