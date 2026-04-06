Совет ветеранов Нальчика встретился с коллегами из Минеральных Вод

В Нальчике представители городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов встретились с товарищами из Минеральных вод.
Это был не только дружеский визит, но и возможность обменятся опытом и наметить точки соприкосновения для дальнейшего взаимодействия. Руководитель столичного Совета ветеранов Мустафа Адбулаев в первую очередь рассказал об истории создания организации.
В завершении встречи ветераны возложили цветы к Вечному огню. Гостям также показали стелу «Нальчик – город воинской славы» в Ореховой роще – еще один памятный символ доблести столицы Кабардино-Балкарии.
https://t.me/vestikbr