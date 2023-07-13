Совещание по детям-сиротам провели в Нальчике

В республике создадут единую модель подчиненности организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства. Завершить намеченное должны до конца этого года. Детали обсудили на заседании правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Провел его вице-премьер Марат Хубиев.
Участвовали представители заинтересованных структур, в том числе руководитель секции регионального развития Совета при правительстве России Елена Береговая. Единый Центр сопровождения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создадут на базе школы-интерната в Нартане. Он объединит ресурсы существующих в регионе профильных организаций.
Особое внимание здесь уделят профилактике социального сиротства. Граждан, желающих взять на воспитание ребенка в семью, будут обучать. Центр также сможет защищать права и интересы своих воспитанников...
Добавим, что на сегодня в республике на учете в органах опеки состоят больше 1200 детей. Из них больше ста живут в специализированных учреждениях.
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