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Совещание по детям-сиротам провели в Нальчике

Совещание по детям-сиротам провели в Нальчике

13.07.2023 | 15:33
В республике создадут единую модель подчиненности организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства. Завершить намеченное должны до конца этого года. Детали обсудили на заседании правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Провел его вице-премьер Марат Хубиев. Участвовали представители заинтересованных структур, в том числе руководитель секции регионального развития Совета при правительстве России Елена Береговая. Единый Центр сопровождения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создадут на базе школы-интерната в Нартане. Он объединит ресурсы существующих в регионе профильных организаций. Особое внимание здесь уделят профилактике социального сиротства. Граждан, желающих взять на воспитание ребенка в семью, будут обучать. Центр также сможет защищать права и интересы своих воспитанников... Добавим, что на сегодня в республике на учете в органах опеки состоят больше 1200 детей. Из них больше ста живут в специализированных учреждениях.   https://t.me/vestikbr
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