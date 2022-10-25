Сотрудники завода “Кавказкабель-ТМ” принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День работника кабельной промышленности. Поздравления с профессиональным праздником принимают и прохладненские специалисты – сотрудники завода “Кавказкабель-ТМ”.
Промышленники сейчас выполняют очередной заказ, а заявки поступают из совершенно разных отраслей. Прохладненцам есть чем гордиться: они уже частично замещают зарубежные образцы кабеля и продолжают трудиться в этом направлении.
Мощности предприятия позволяют увеличить объемы производства. Но даже уже сейчас ассортимент продукции включает около шести тысяч наименований.
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