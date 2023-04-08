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Сотрудники военных комиссариатов отмечают сегодня свой профессиональный праздник

Сотрудники военных комиссариатов отмечают сегодня свой профессиональный праздник

08.04.2023 | 09:51
Накануне в республиканском военкомате провели торжественное собрание. Пригласили сотрудников и ветеранов ведомства, представителей общественных организаций. Военком республики Дмитрий Пахомов рассказал об истории создания службы. Профильные комиссариаты учредили в нашей стране восьмого апреля 1918 года. Кабардино-Балкарский областной создали в январе 20-го. Он брал на учет тех, кто находился в запасе, а также транспорт и лошадей, организовывал призывы в армию, сборы и курсы обучения граждан военному делу. Дмитрий Пахомов обозначил и сегодняшние задачи ведомства. Среди них – организация приема на срочную и контрактную службу в армию, отбор кандидатов в вузы Минобороны, патриотическое воспитание молодежи, работа с обращениями граждан. Особо важное место занимают задачи, связанные с проведением СВО. Военком республики вручил почетные грамоты и объявил благодарности командования ЮВО большой группе сотрудников ведомства. Несколько человек получили ценные подарки от руководства профсоюзной организации военного округа.   https://t.me/vestikbr
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