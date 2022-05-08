Сотрудники Управления Росгвардии по КБР поддержали акцию «Парад идет к ветерану»

В преддверии 77-й годовщины Победы и в рамках всероссийской акции «Парад идет к ветерану» сотрудники Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике и военный оркестр воинской части ведомства с дислокацией в п. Звездном организовали праздник для ветерана Великой Отечественной войны Николая Караганова. Музыканты Росгвардии исполнили для Николая Васильевича марши и песни военных лет. Фронтовик приветствовал гостей во дворе дома, поблагодарил собравшихся за оказанное внимание и пожелал всего самого лучшего. «У нас растет потрясающая молодежь, которой мы передаем эстафету. Успехов, светлой дороги и чистого неба», -с казал Николай Караганов Представители войск правопорядка вместе кадетами ведомственного класса и юнармейцами поблагодарили ветерана за теплые слова, поздравили с наступающим праздником, вручили цветы и памятные подарки. Николай Васильевич Караганов встретил войну семнадцатилетним юношей в Белоруссии, откуда в составе противотанковой дивизии отправился на фронт. Участвовал в освобождении Польши. День Победы встретил под Берлином. Награжден орденом Отечественной войны третьей степени, медалями «За освобождение Польши», «За отвагу».