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Сотрудники управления МЧС по КБР присоединились к патриотической акции «Своих не бросаем»

Сотрудники управления МЧС по КБР присоединились к патриотической акции «Своих не бросаем»

15.03.2022 | 15:45
В знак поддержки российской армии спасатели разместили логотип акции на своих автомобилях. Буквой Z выстроили служебные машины. Все это запечатлели на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях.
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