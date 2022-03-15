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Сотрудники управления МЧС по КБР присоединились к патриотической акции «Своих не бросаем»
Сотрудники управления МЧС по КБР присоединились к патриотической акции «Своих не бросаем»
15.03.2022
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15:45
В знак поддержки российской армии спасатели разместили логотип акции на своих автомобилях. Буквой Z выстроили служебные машины. Все это запечатлели на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях.