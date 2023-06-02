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Сотрудники уголовного розыска КБР раскрыли убийство

Сотрудники уголовного розыска КБР раскрыли убийство

02.06.2023 | 16:00
Как сегодня сообщили в пресс-службе МВД по КБР, об исчезновении жителя Заречного в правоохранительные органы 15 мая заявил его односельчанин. При осмотре места проживания пропавшего полицейские обнаружили на стене и на полу в прихожей пятна крови. 30 мая был задержан подозреваемый в убийстве - ранее неоднократно судимый 27-летний житель Прохладного. В содеянном он признался и рассказал, что ударил знакомого топором в ходе конфликта. После преступления подозреваемый ушел, однако на следующий день вывез тело и закопал на окраине села Красносельского. Затем преступник вернулся в дом убитого и забрал трёх овец, бензопилу и триммер - часть похищенного он успел продать. Задержанный указал место, где спрятал труп. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания.   https://t.me/vestikbr
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