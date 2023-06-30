Сотрудники Россельхознадзора обследуют крупный рогатый скот в различных хозяйствах КБР

Сотрудники Россельхознадзора – на страже здоровья животных и человека… В этом году региональные специалисты ведомства должны взять примерно пять тысяч проб в различных хозяйствах. Исследуют сыворотку крови скота и птицы, а также – если животное болеет – патологический материал. Пробы отправляют в различные лаборатории регионального и федерального уровня. Если специалисты лабораторий обнаружили признаки болезни, инспекторы Россельхознадзора, ветеринары, представители местной власти совместно с собственниками скота и птицы делают все, чтобы ликвидировать очаг заболевания. Таков установленный порядок.