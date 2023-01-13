home
Главная
>
Новости
>
Сотрудники Россельхозцентра по КБР следят за состоянием озимых на территории республики

Сотрудники Россельхозцентра по КБР следят за состоянием озимых на территории республики

13.01.2023 | 16:29
Первый этап обследования, которое провели сотрудники Россельхозцентра, показал: значительной угрозы посевам холода не принесли: растения зимуют нормально. Условия для перехода к зимовке были хорошими, говорит фитопатолог Жанна Кокова. Осенний период развития растений продолжался до конца ноября. Теплая погода способствовала формированию новых побегов, узловых корней и накоплению необходимых для дальнейшего роста веществ. Среди первоочередных задач регионального филиала Россельхозцентра - обследовать поля озимых, чтобы определить дальнейшую стратегию борьбы с сорняками, грибковыми заболеваниями и вредителями. Также важной задачей является разработка схем защиты и подкормки посевов с помощью биологических препаратов. Большая часть озимых находится в степной зоне республики – в Майском, Прохладненском и Терском районах. Ситуация, сложившаяся сейчас на полях, больших опасений у специалистов Россельхозцентра не вызывает. Но они продолжают следить за ее развитием, ведь при регулярном мониторинге и своевременной защите растений можно значительно снизить число вредителей и болезней, соответственно – уменьшить потери урожая.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных