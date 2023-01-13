Сотрудники Россельхозцентра по КБР следят за состоянием озимых на территории республики

Первый этап обследования, которое провели сотрудники Россельхозцентра, показал: значительной угрозы посевам холода не принесли: растения зимуют нормально.
Условия для перехода к зимовке были хорошими, говорит фитопатолог Жанна Кокова. Осенний период развития растений продолжался до конца ноября. Теплая погода способствовала формированию новых побегов, узловых корней и накоплению необходимых для дальнейшего роста веществ.
Среди первоочередных задач регионального филиала Россельхозцентра - обследовать поля озимых, чтобы определить дальнейшую стратегию борьбы с сорняками, грибковыми заболеваниями и вредителями. Также важной задачей является разработка схем защиты и подкормки посевов с помощью биологических препаратов.
Большая часть озимых находится в степной зоне республики – в Майском, Прохладненском и Терском районах. Ситуация, сложившаяся сейчас на полях, больших опасений у специалистов Россельхозцентра не вызывает. Но они продолжают следить за ее развитием, ведь при регулярном мониторинге и своевременной защите растений можно значительно снизить число вредителей и болезней, соответственно – уменьшить потери урожая.
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