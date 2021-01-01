Сотрудники Роспотребнадзора информируют: с этого месяца в стране действуют новые санитарные правила для организаций, которые отвечают за учебу, воспитание и отдых детей и молодежи





Так, школы и детские сады должны располагаться от жилых домов на расстоянии не больше полукилометра. В условиях стесненной городской застройки и в труднодоступной местности максимальный показатель – 800 метров, а в селах – километр. В правилах также прописано, что спортивные занятия на сырых и поврежденных площадках проводить нельзя. А нагрузку в школах следует распределять равномерно в течение недели. И к тому в среду или четверг должен быть облегченный день. Если обнаружится, что у ребенка или молодого человека есть признаки инфекционного заболевания, его должны отправить домой. Вернуться в учебное заведение после болезни можно только при наличии справки от врача.

В управлении добавляют, что новые правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи и, в частности, на то, чтобы поставить заслон распространению инфекционных заболеваний в образовательных организациях.