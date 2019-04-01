Сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии готовы ответить на любые вопросы о прививках — 2019.04.18





В республике работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике. Связано это с тем, что 24 апреля в Кабардино-Балкарии начнется Европейская неделя иммунизации. В течение семи дней жителям региона планируют сделать прививки против кори и полиомиелита. В основном процедуру пройдут те, кто по каким-то причинам отказался от иммунизации, но пересмотрел своё решение, а также граждане, живущие в отдалённых населённых пунктах. Специалисты призывают отнестись к акции серьёзно, чтобы в будущем не подвергать свое здоровье опасности. Работать «горячая линия» будет по 29 апреля. Проконсультироваться со специалистами, а также задать вопросы по вакцинации против кори, краснухи, столбняка и других серьезных инфекций можно по будням с девяти утра до шести вечера.