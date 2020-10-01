Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Подари жизнь»





В Нальчике сегодня прошла благотворительная донорская акция «Подари жизнь». Ее участниками стали сотрудники вневедомственной охраны.

Чтобы соблюсти все меры безопасности в условиях ковида, представители Росгвардии сдавали кровь не на Станции переливания, как обычно, а у себя на службе. На территорию управления к ним выехал передвижной мобильный пункт. Машина полностью оборудована. Донор сначала регистрируется, обследуется, и только потом может пройти в специальный бокс для забора крови.

По словам врачей, за период пандемии, активность доноров в республике несколько снизилась. Потому на Станции переливания так живо откликнулись на желание сотрудников Росгвардии помочь тяжело больным людям, нуждающимся в различных компонентах крови.

«Для сотрудников вневедомственной охраны по городу Нальчик Управления Росгвардии по КБР очередное участие в акции по сдаче крови является немаловажным событием в повседневной служебно-боевой и воспитательной деятельности. На призыв принять участие в данной акции откликнулись безо всякого раздумья более 70 сотрудников Управления», -рассказал врио начальника Управления вневедомственной охраны по г.Нальчику Заур Кяров,

Участие в донорских акциях бойцы Росгвардии принимают постоянно. Нынешняя продлится два дня…