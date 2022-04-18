Росгвардейцы Кабардино-Балкарии благоустроили места захоронения героев Великой Отечественной войны

В рамках международного субботника, направленного на благоустройство памятников участникам Великой Отечественной войны, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике привели в порядок братское захоронение солдат Красной Армии в Нальчике. Росгвардейцы убрали мусор, листву и сухую траву, помыли мемориальную плиту и очистили прилегающую территорию. «Для нас это возможность внести свой скромный вклад в сохранение исторической памяти о соотечественниках-фронтовиках, подаривших нам мирное небо», - отметил начальник управления вневедомственной охраны по городу Нальчику полковник полиции Заур Кяров. Также представители ведомства привели в порядок площадь вокруг обелиска Неизвестному солдату в столице региона и почтили память павших воинов минутой молчания.