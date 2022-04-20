Сотрудники Росгвардии по Кабардино-Балкарии приняли участие в донорской акции

В рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» и в преддверии национального Дня донора сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии сдали кровь и ее компоненты для нужд медицинских учреждений региона. В общей сложности росгвардейцы сдали более 8 литров крови. Перед процедурой донации каждый прошел необходимое медицинское обследование. «Для личного состава участие в донорских акциях стало доброй традицией. С каждым разом число сотрудников, желающих оказать помощь врачам в спасении жизни пациентов, только растет», - поделился полковник полиции Заур Кяров. Медики поблагодарили представителей ведомства за отзывчивость и постоянную готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается.