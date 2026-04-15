Сотрудники регионального УФССП приняли участие в донорской акции «Приставы дарят жизнь»

Приставы дарят жизнь… Акцию под таким названием провели сотрудники регионального Управления профильной Федеральной службы.
На Станцию переливания крови в Нальчике пришли несколько десятков судебных приставов. Традиционно врачи измерили у них артериальное давление, взяли анализы, чтобы исключить в крови наличие вирусов и инфекций. А после допустили к процедуре. Многие из правоохранителей удостоены звания «Почетный донор России»: то есть кровь сдавали 40 и более раз. Они и сегодня активно продолжают поддерживать движение.
Потребность в компонентах крови в лечебных учреждениях растет, говорят медики. В первую очередь переливание требуется жертвам аварий и других чрезвычайных происшествий, людям с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими. Потому людей, которым разрешено быть донорами, призывают не оставаться в стороне. А судебных приставов сотрудники Службы крови поблагодарили за неравнодушие и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
