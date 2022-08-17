Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии пресекли попытку сбыта наркотиков

Общий вес изъятого составил около 80 гр. героина В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из УФСБ России по КБР в г. Нальчике на ул. Нахушева задержали гражданина одной из республик ближнего зарубежья. Молодой человек был застигнут в момент осуществления тайниковой закладки. Далее, во время проведения санкционированного обследования его временного места проживания, оперативники обнаружили и изъяли два полимерных свертка, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Задержанный пояснил, что в пакетах находится наркотическое средство "героин", которое он должен был расфасовать для дальнейшего распространения на территории республики, но не успел. Задержанный также рассказал, что заниматься подобным ему предложил неизвестный через социальную сеть Интернет. Согласно заключению экспертов, изъятым является наркотическое вещество "героин", общей массой около 80 гр. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Санкции статьи предусматривают, в том числе, наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.