Сотрудники ППС Нальчика задержали подозреваемого в хранении наркотических веществ

В ходе патрулирования улицы Рыбалко сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России «Нальчик» обратили внимание на подозрительного мужчину. При личном досмотре у 38-летнего жителя города нашли четыре свёртка с коричневым прессованным веществом.
Задержанный пояснил, что незаконно изготовил и хранил при себе наркотические вещества для личного употребления без цели сбыта. Согласно заключению эксперта, в пакетах находилось наркотическое средство «гашиш» общей массой 3,7 гр.
В отношении подозреваемого ОП № 2 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В качестве меры пресечения ему избрана обязательство о явке.
