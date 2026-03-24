Сотрудники ППС Нальчика задержали подозреваемого в хранении наркотических веществ

24.03.2026 | 10:00
В ходе патрулирования улицы Рыбалко сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России «Нальчик» обратили внимание на подозрительного мужчину. При личном досмотре у 38-летнего жителя города нашли четыре свёртка с коричневым прессованным веществом. Задержанный пояснил, что незаконно изготовил и хранил при себе наркотические вещества для личного употребления без цели сбыта. Согласно заключению эксперта, в пакетах находилось наркотическое средство «гашиш» общей массой 3,7 гр. В отношении подозреваемого ОП № 2 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В качестве меры пресечения ему избрана обязательство о явке.   https://t.me/vestikbr
